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Декларація Зеленського: НАЗК оприлюднило результати перевірки

22:58 26 жовтня 2021
Декларація Зеленського: НАЗК оприлюднило результати перевірки

Національне агентство з протидії корупції опублікувало результати перевірки декларації президента Володимира Зеленського, під час якої, зокрема було перевірено відомості про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану на Британських Віргінських Островів. Саме про неї йшлося в скандальному розслідуванні «Слідство.Інфо» «Офшор 95».

Так, суб'єкт декларування стосовно оприлюлненої інформації повідомив, що наведений у сюжеті журналістів документ не є фінансовим або реєстраційним, а є лише загальною інформацією (анкета-опитувальник), яка подається реєстратору раз на рік кожною компанією.

Зеленський надав НАЗК запитувані пояснення та документи. Також агентство звернулося із запитами до органів Британських Віргінських Островах та Белізу, хоча поки що не отримало від згаданих органів інформації.

Підсумовуючи дані перевірки, у НАЗК заявили, що істотних порушень вимог законодаства України не виявили.

Скрин решения НАПК

Нагадуємо, колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, що правда Зеленського про офшори доб"є його рейтинг, але врятує країну від шантажу Путіна.

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