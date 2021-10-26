«Історичний день»: на Донбасі вперше було застосовано БПЛА Bayraktar для знищення артилерії бойовиків

У вівторок, 26 жовтня, Збройні Сили України (ЗСУ) вперше застосували в бою на Донбасі ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.

Про це в мережі повідомили журналіст Юрій Бутусов і волонтер Роман Донік.

Ударні дрони застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне (до речі, після цього бойовики заявили про нібито захоплення Старомар'ївки).

Рішення про застосування новітньої зброї було прийнято командуванням задля збереження життя цивільних та військових. Ракетою БПЛА «Байрактар» було знищено одну ворожу гармату, решта полишили свої позиції.

Опубліковане відео переможного удару.

Нагадаємо, що 26 жовтня на Донбасі загинув український військовий, і ще один отримав поранення.

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