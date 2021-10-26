За проїзд без маски доведеться розплатитися: названо суму штрафу

Національна поліція України з 23 вересня по 25 жовтня склала 4888 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 40581 постанову через перебування у громадських місцях без захисних масок. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Більшість протоколів складено стосовно юридичних осіб за статтею «Порушення правил карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це призвело до покарання у вигляді штрафів. Для громадян вони становлять від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, для посадових осіб — від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Ігнорування норми про наявність захисної маски призведе до накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: від 170 до 255 грн.

Раніше повідомлялося, 900 мобільних бригад здійснюватимуть рейди та виявлятимуть порушників карантину.

Фото: pixabay.com

505

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter