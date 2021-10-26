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«Більш заразний»: лікар розповів про новий мутований штам коронавірусу «Дельта», що з'явився в Україні

17:41 26 жовтня 2021
Тест

В Україні поширюється новий небезпечний штам коронавірусу «Дельта», який може вражати й дітей, — він ще більш заразний, ніж попередні. Про це головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький дав коментар ТСН.ua.

«На жаль, справді у нас є новий штам вірусу, який просто мегаскоро поширюється, на який ми, медики, не розраховували «, — сказав Жиравецький.

Він вважає, що важко уникнути інфікування новим варіантом вірусу.

«Те, що я бачу за пацієнтами, то я такого ще не бачив, — це настільки все стрімко в сенсі поширення», — стверджує медик — Він більш заразний".

За його словами, новий мутований штам коронавірусу «Дельта» застав зненацька українських медиків та владу.

«Поширюється мегаскоро, тому ми й не могли спрогнозувати. Тут воно підірвало, таке враження, що стався вибух бомби», — підсумував Тарас Жиравецький.

Раніше повідомлялося, яка вакцина має ефективність 88% у протидії штаму «Дельта».

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли, як відрізнити симптоми COVID-19 від застуди.

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