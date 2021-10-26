Війна на Донбасі: загинув український військовий
На Донбасі 26 жовтня у зоні контролю Оперативно-тактичного угруповання «Схід» загинув український військовий, а ще один отримав поранення. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.
Дані про загиблого поки що не оприлюднено.
Поранений боєць був евакуйований до шпиталю, його стан оцінюється як задовільний.
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Усього з початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому у 4 випадках — використали заборонене «Мінськом» важке озброєння.
Нагадаємо, відомий український журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков вважає, що бойові дії на сході України продовжуватимуться доти, доки на чолі держави-агресора перебуває Володимир Путін.24
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