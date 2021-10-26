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Україна

Стрілянина з автомата та феєрверк: проти нардепа від ОПЗЖ Киви порушили справу

17:02 26 жовтня 2021
Ілля Ківа

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа поплатився за відео у своєму Facebook, на якому він із автоматом у руках заявляє, що є «лідером антифашистського руху в Україні» і погрожує зброєю послідовникам Бандери.

Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова, стосовно нардепа порушено кримінальну справу.

«За фактом справа є», — заявила вона, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому генпрокурор зазначила, що стосовно Ківи розслідується «досить багато» кримінальних справ.

Нагадаємо, навесні 2021 року нардеп зі скандалом захистив дисертацію «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)», а у вересні — анонсував намір захищати чинного президента Зеленського в суді… над ним.

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