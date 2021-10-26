Локдаун у Києві: які обмеження чекають на городян без щеплення від коронавірусу

У разі переходу столиці до «червоної» карантинної зони, вакциновані громадяни зможуть користуватися громадським транспортом, відвідувати заклади громадського харчування та жити у готелях.

У КМДА заявляли, що обмеження стосуватимуться тих, хто не прищепився проти ковіду, проте остаточно питання з роботою громадського транспорту у період перебування міста у «червоній» карантинній зоні поки що не вирішено.

Заклади харчування, готельної та соціальних сфер зможуть приймати клієнтів, якщо відвідувачі та працівники мають негативний ПЛР-тест (термін дії 72 години) або COVID-сертифікат. В аналогічному режимі працюватимуть спортзали та фітнес-центри, відбуватимуться усі масові заходи. А спортивні заходи дозволять проводити без глядачів.

Раніше постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), готуючись до можливого переходу столиці до «червоної» зони, затвердила перелік протиепідемічних заходів. У столиці запропонували заборонити:

- перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

- перевезення пасажирів громадським транспортом — трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі — у кількості більшій, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

- роботу навчальних закладів комунальної форми власності, крім тих, де всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

- відвідування ТРЦ неповнолітніми без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування або COVID-сертифікат;

- роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень на винесення;

- діяльність хостелів;

- відвідування сторонніми особами установ соціального захисту;

- прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, окрім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів;

- проведення закладами охорони здоров'я всіх форм власності планових заходів із госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Нагадаємо, що в Енергодарі (Запорізька область) вирішили призупинити пасажирські перевезення до того моменту, як місто не вийде із «червоної» зони.

Фото з Pixabay.

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