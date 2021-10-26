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Україна

Пропонували сотні тисяч доларів: Арахамія розповів, скільки коштувала «помилка» у написанні прізвища у списку «злодіїв у законі»

15:47 26 жовтня 2021
Давид Арахамія

Керівник фракції партії «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія, коментуючи 108 помилок, зроблених у списку санкцій РНБО щодо кримінальних авторитетів, заявив, що цей список «просто продавали».

В ефірі телеканалу «Україна 24» він заявив, що технічні помилки були не випадковими — за них від фігурантів списку вимагали винагороду у розмірі від 100 до 300 тисяч доларів. Нібито з такими пропозиціями правоохоронці виходили на людей, щодо яких планувалося запровадження санкцій. Такі помилки у списку дозволили б їм вільно перетинати держкордон України.

«На жаль, така правда життя» , — сказав нардеп і додав, що, на його думку, випадкових помилок там не було.

Нагадаємо, що рішення РНБО було введено в дію у травні цього року. Крім «злодіїв у законі» та іноземців, які є «кримінальними авторитетами», до списку потрапили ватажки так званих «ДНР» та «ЛНР», а також «голова» окупованого Криму.

Фото Давида Арахамії із соціальних мереж.

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