В Україні перше місто зупинило громадський транспорт до виходу із «червоної» зони карантину

У Запорізькій області, де з 25 жовтня посилили карантинні обмеження, міська комісія в Енергодарі ухвалила рішення зупинити пасажирські перевезення на період дії обмежень «червоної» зони.

Як повідомляють у міськраді Енергодару, влада пропрацює питання щодо можливості запровадження додаткових обмежень після виходу міста з «червоної» зони та відновлення перевезень. Це може бути, зокрема, наявність у пасажирів (крім осіб до 18 років) негативного ПЛР-тесту, сертифіката про вакцинації чи документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

А поки що підприємствам, які здійснюють перевезення працівників службовим транспортом, рекомендовано розробити графіки та маршрути таким чином, щоб мінімізувати контакти працівників з іншими жителями міста.

«Щоб надалі енергодарці мали змогу безпечно пересуватися громадським транспортом, управлінню комунальної власності спільно з перевізниками доручено вжити заходів щодо продовження вакцинації водіїв маршрутних автобусів» , — додали у міськраді.

Нагадаємо, що влада Києва, який опинився на порозі «червоної» карантинної зони, вирішила, що у разі посилення протиепідемічних заходів, перевезення пасажирів громадським транспортом — трамваями, тролейбусами, автобусами і маршрутними таксі — дозволять лише у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу.

А заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявляла, що кияни, які завершили імунізацію, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями, і що обмеження в основному стосуватимуться невакцинованих. Проте остаточно питання щодо роботи громадського транспорту у період перебування у «червоній» карантинній зоні поки що не вирішено.

Мерія Енергодару, фото з Вікіпєдії.

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