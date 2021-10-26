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Україна

Їздити зможуть не всі: які обмеження на проїзд введе влада Києва при попаданні міста до червоної зони

13:37 26 жовтня 2021
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При переході Києва до «червоної» карантинної зони мешканці, які вакцинувалися від коронавірусу, точно зможуть користуватися громадським транспортом. Щодо невакцинованих, то питання ще вирішується. Про це заступник голови КМДА Ганна Старостенко заявила на брифінгу.

«Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями», — сказала Старостенко, зазначивши, що обмеження здебільшого стосуватимуться невакцинованих.

Але остаточно питання з роботою громадського транспорту у період перебування в «червоній» карантинній зоні поки що не вирішено.

«Насамперед перевозитимуть вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але насамперед ми розуміємо, що це мають бути вакциновані», — наголосила заступник голови КМДА.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження очікують столицю при запровадженні «червоної» зони.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данилов озвучив позицію щодо введення в Україні тотального локдауну.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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