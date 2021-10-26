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Україна

Довгоочікувана перемога: суд в Амстердамі ухвалив рішення передати «скіфське золото» Україні

13:24 26 жовтня 2021
скіфське золото

В Амстердамі апеляційний суд виніс ухвалу у справі про «скіфське золото». Судові суперечки, що тривали сім років, закінчено. Суд ухвалив, що унікальна колекція з кримських музеїв має повернутися державі Україна. Про це повідомив президент Володимир Зеленський уTwitter.

«Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! „Скіфське золото“ повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкультури — за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо „скіфське золото“, а потім і Крим», — написав голова держави.

Нагадаємо, золоті вироби ще у 2013 році були передані з кримських музеїв до Нідерландів на виставку «Крим: золото та таємниці Чорного моря» і там і залишилися після анексії Росією Кримського півострова. Адміністрації музеїв у Криму наполягали у суді, що колекцію мають повернути їм. Україна, представлена МЗС, Мінкультури та Мін'юстом, вимагала повернути унікальні експонати до Києва, оскільки колекція є державною власністю. Амстердамський музей Алларда Пірсона не став брати на себе відповідальність і волів, щоб зі справою розбирався суд.

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути «скіфське золото» Україні, але кримські представники оскаржили рішення в апеляції.

Колекція «скіфського золота» представлена більш як 500 предметами, знайденими археологами на українській території. Вартість колекції оцінюється приблизно в 10 млн. євро.

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