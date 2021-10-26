Вакцинація від коронавірусу: все, що треба знати про CoronaVac

Наразі в Україні в основному дозволені вакцини від COVID-19, що містять лише код S-білка цього вірусу та доставляються в організм або наночастинками жиру, або за допомогою модифікованого аденовірусу, що викликає застуди у шимпанзе. Та одна з дозволених вакцин все ж містить і сам вірус SARS-CoV-2. Це CoronaVac/Sinovac Biotech.

Щоправда, це інактивована вакцина, тобто вірус у ній вже «мертвий». Вона розроблена китайською фармацевтичною фірмою Sinovac Biotech Ltd. і, як інші зареєстровані в Україні препарати для щеплення від COVID-19, схвалена ВООЗ для екстреного використання. Це традиційний метод вакцинування. Для виготовлення препарату розмножується коронавірус, після чого віруси вбиваються. Розмножуватись і інфікувати людину вони вже не можуть. При цьому лишається цілим той самий S-білок, коди якого доставляються мРНК та векторними вакцинами. У разі ж із CoronaVac в організм потрапляє не синтезована матриця, а справжній білок коронавірусу. Там його фрагментують (розривають на шматочки) антигенпрезентувальні клітини (макрофаги, B-лімфоцити тощо) і в такому фрагментованому вигляді «дають на ознайомлення» імунній системі. Після чого вона «вчиться» боротися з вірусом, що містить цей білок.

Для вакцинації «Коронаваком» потрібно отримати дві дози препарату з інтервалом у 2−4 тижні. При цьому можливі побічні реакції: припухлість та свербіж у місці ін’єкції, головний біль, ломота в тілі, гарячка, озноб, кашель, нежить, діарея, підвищена втомлюваність. Зберігається препарат довго — при температурі 2−8°C. В Україні хоча б одну дозу такої вакцини отримали понад 2,5 мільйона жителів.

Щеплення вакциною CoronaVac/Sіnovac приймають майже у 50 країнах. В основному це країни з невисоким доходом на душу населення. Ефективність препарату, за різними оцінками, 50−80%.

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