В Україні дозволили COVID-вакцинацію дітей: з якого віку та яким препаратом

Вакцинацію проти коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech дозволили проводити дітям віком від 12 до 17 років, віднісши їх до пріоритетної групи.

Як повідомляє «Главком», згідно з рішенням МОЗ, вакцинація для дітей дозволена незалежно від їхньої приналежності до певних груп ризику. Доцільність антикоронавірусної вакцинації дітей у зазначеному віковому діапазоні розглядала Національна технічна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

Зазначається, що група дійшла висновку, що незважаючи на незавершеність процесу клінічних випробувань різних антикоронавірусних вакцин щодо їхнього застосування для вакцинації дітей, імунізація може бути проведена за наявності відповідних віку щеплень з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Протипоказання — серйозні алергічні реакції на один із компонентів вакцини. Тим дітям, у яких після першої дози діагностують міокардит або перикардит, введення другої дози слід відкласти до отримання більш детальних наукових даних. Аналогічно слід діяти і у випадку з дітьми, які перенесли мультисистемний запальний синдром.

Рекомендований інтервал між першою та другою дозою вакцини — 21−28 днів. Мінімально допустимий інтервал між щепленням від коронавірусу та іншим щепленням — 14 днів.

Вакцини проти коронавірусу можна вводити одночасно з інактивованою вакциною проти грипу.

Матеріал «Вакцинація від коронавірусу: все, що потрібно знати про Pfizer» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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