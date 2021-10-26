Свідоцтво про народження не підходить: у ПФУ розповіли, як не залишитися без пенсії у разі втрати всіх важливих документів

Ті, хто виходить на пенсію, можуть зіткнутися з ситуацією, коли втрачено не відомості про трудову діяльність і зарплату, а особисті документи. У цьому випадку Пенсійний фонд радить звертатися до органів держреєстрації актів цивільного стану за випискою. Роз'яснення наводить газета «Пенсійний кур'єр».

Жінки, які змінювали прізвище у шлюбі, можуть зіткнутися з тим, що у Пенсійному фонді їх попросять документально підтвердити дівочі ПІБ. Свідоцтво про народження для цього не підходить. Потрібно буде звернутися із запитом до органів РАЦС. Зробити це можна не тільки в ході особистого візиту, а й через представника, або надіслати запит рекомендованим листом. Тоді відповідь заявнику також прийде поштою.

Найзручнішим способом отримати витяг вважається онлайн-запит на сайті dracs.minjust.gov.ua. Перед поданням необхідно буде подбати про створення електронного підпису та зробити скан-копії документів, необхідних для підтвердження особи заявника.

Плата за видачу витягу з реєстру складає 73 грн.

Нагадаємо, експерти в галузі трудового права розповіли «ФАКТАМ», як призначатиметься пенсія у зв'язку з переходом із паперових на електронні трудові книжки.

Фото pfu.gov.ua

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