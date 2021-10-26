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Коронавірус установив новий страшний антирекорд: за добу від COVID-ускладнень померло понад сім сотень українців

9:32 26 жовтня 2021
лікарня

В Україні на ранок 26 жовтня зафіксовано понад 19 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції. Дані щодо захворюваності хоч і тривожні, але не рекордні (22 жовтня нових хворих було понад 23 тисячі). Але враховуючи, що не всі хворі дістаються до лікарні, проходять тест і потрапляють в офіційну статистику, то набагато страшнішими виглядають дані щодо смертності від COVID-19. За день зафіксовано 734 летальні випадки, і це рекорд за весь час пандемії.

Лікарі підтверджують, що в нову коронавірусну хвилю захворюваність відчутно зросла серед дітей та підлітків. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 1414 неповнолітніх пацієнтів.

Згідно з офіційною статистикою, найбільше нових заражень виявлено у Дніпропетровській (1760 випадків), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві зафіксовано 1135 нових випадків захворювання.

Нагадаємо, волонтери з регіонів розповіли «ФАКТАМ», що не всі хворі на коронавірус потрапляють до лікарні і відповідно вносяться до офіційної статистики. У деяких містах навіть для тяжких пацієнтів закінчилися місця у лікарнях, і хворим пропонують лікуватися вдома.

Фото kyivcity.gov.ua

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