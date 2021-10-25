Під військовими Путіна буде горіти земля: Герой України пояснив суть територіальної оборони країни

Україні потрібна система територіальної оборони, і тоді під російським окупантом, під усіма військовими Путіна буде горіти земля. Таку думку озвучив Герой України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор Гордійчук (позивний «Сумрак») в ефірі Апостроф TV.

«Чому ми боремося зараз за цей національний опір, за територіальну оборону? Я мав честь взяти участь у формуванні Української-Литовсько-Польської бригади … У них там справжня територіальна оборона. Там кожен хутір, село, кожен дім підготовлений до оборони… І там під Псковською і Московською дивізіями земля буде горіти. Жителі Литви, Латвії — підготовлені. І нам потрібно зробити таке саме в Україні», — вважає генерал-майор.

Гордійчук вважає нової серйозною загрозою кордон із Білоруссю, і радить приділити йому увагу. «Треба приділяти більше уваги територіальній оборони. Зараз це робиться… Чим більше буде народ підготовлений, тим менше загрози», — вважає Герой України.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив про небезпеку скупчення російських військових у прикордонних з Україною територіях після спільних навчань РФ і Білорусі. При цьому президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні з Україною.

Фото wikipedia.org

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