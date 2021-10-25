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Україна

На Донбасі поранено українського воїна: окупанти тричі з початку доби порушили режим тиші

20:30 25 жовтня 2021
армія

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил нові ворожі обстріли. Був поранений український військовослужбовець. Захисника евакуювали в госпіталь, зараз поранений у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-центр ООС.

За добу російсько-окупаційні війська тричі обстрілювали українські позиції. Так, біля Кам'янки ворог застосував міномети калібру 82 мм, біля селища Піски — стрілецьку зброю, біля Золотого-4 — гранатомети, великокаліберні кулемети і іншу стрілецьку зброю.

Крім того, над лінією дотику знову активні ворожі безпілотники. Один із таких БПЛА, ймовірно Орлан-10, помічений на Луганщині.

Нагадаємо, 23 жовтня на Донбасі було поранено двох українських військових, 22 жовтня через поранення і бойову травму були доставлені в госпіталь ще двоє бійців.

Фото архів military_tv_ua / Instagram

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