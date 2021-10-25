Влада зняла з автоперевізників відповідальність за проїзд громадян без COVID-документів: скільки доведеться платити пасажирам

Після того, як МОЗ ввело нові правила для автобусних поїздок між регіонами, водії маршруток вдалися до хитрощів, щоб не потрапити на штрафи: зображували нерегулярні перевезення, підбирали пасажирів за межами автостанції. Тепер згідно з новим роз'ясненням від МОЗ, всі ці складні схеми не потрібні, за відсутність COVID-документів будуть карати не водія, а пасажирів.

Правки до «карантинної» постанови було прийнято 20 жовтня. Згідно з новими нормами, під час поїздок між регіонами автотранспортом саме пасажири відповідальні за наявність у них документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19. Водій зобов'язаний попередити громадян, що у них повинен бути якийсь із документів, але на цьому роль перевізника вичерпана.

Від необхідності брати з собою COVID-документи позбавлені ті, хто їде в іншу область у легковому авто. Якщо в автомобілі більше п'яти чоловік, і вони не є членами однієї сім'ї (наприклад, скористалися послугами спільноти попутників BlaBlaCar), то сертифікати про щеплення або ПЛР-тест потрібні, але знову ж таки завдання перевізника — попередити, але не перевіряти документи.

За відсутність у пасажира документа про щеплення або негативного тесту при перевірці можуть оштрафувати на 17−34 тисячі гривень. Кабмін уточнив, хто і де може проводити такі перевірки.

Особистий досвід кореспондента «ФАКТІВ» з приводу міжобласних поїздок читайте в статті «З водіями маршруток можна домовитися, з провідниками поїздів не вдасться: як сьогодні дістатися з пункту «А» в пункт «Б».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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