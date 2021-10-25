Пенсія зросла попри обстріли та провокації: стало відомо, які виплати отримують на підконтрольній Луганщині

На підконтрольній Україні частині Луганської області пенсії з початку року були перераховані п'ять разів (востаннє — з 1 жовтня). Станом на поточний місяць середня пенсія цивільних осіб становить 4603 грн, військові пенсіонери отримують в середньому 6105 грн. Такі дані наводить Луганська військово-цивільна адміністрація.

З початку року цивільні пенсії в Луганській області в середньому зросли на 10 відсотків, пенсії колишнім військовослужбовцям — на 35%.

В цілому, згідно зі статистикою Луганської ВЦА, пенсійні виплати в області отримують 333,1 тис. осіб. В тому числі 9,5 тисячі осіб вказані в базі як військові пенсіонери.

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Нагадаємо, раніше жителі окупованих територій розповіли, на які суми живуть там пенсіонери, і чому деякі перестали їздити за українською пенсією.

Тим часом, в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі ситуація залишається складною, ворожі формування регулярно влаштовують обстріли. В результаті збройних провокацій ворога є поранені у лавах ЗСУ.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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