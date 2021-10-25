Індексація пенсій: нардеп Гетманцев розповів, кому підвищать виплати на 300 і 500 гривень

В Україні, попри жорсткі вимоги до страхового стажу, планується індексація для всіх категорій пенсіонерів. Про це нардеп Данило Гетманцев заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами народного депутата, уряд вже ухвалив документ про підвищення пенсій, але він торкнеться не всіх. Постанова Кабміну № 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому» передбачає, що з 1 жовтня 2022 року будуть виплачувати 300 грн надбавки пенсіонерам у віці 70−75 років. Це не торкнеться тих, чиї пенсії на той момент будуть перевищувати 10 340,35 грн — рівень середньої зарплати в Україні за 2020 рік.

В результаті виплати цієї надбавки в пенсіонерів старше 70 років загальний розмір пенсії з 1 жовтня 2022 року становитиме не менше 3 тисяч грн для жінок, у яких не менше 30 років стажу, і чоловіків — у яких не менше 35 років.

При нестачі стажу оплата встановлюється пропорційно до нього. Так, жінка старше 70 зі стажем 29 років буде отримувати не менше ніж 2 900 грн, зі стажем 28 років — не менше 2 800 і т. д.

Загальний розмір виплат пенсіонерам віком від 70 до 80 років, зі стажем роботи 20 років у жінок і 25 років у чоловіків, з 1 жовтня 2022 року — не нижче 2 500 грн. А у 80-річних з таким же стажем — не менше 2 600. Причому українці старше 75 років і старше 80 років вже отримують надбавки в розмірі 400 і 500 грн відповідно.

Нагадаємо, з 1 грудня збільшиться мінімальна пенсія, а на 2022 рік заплановано відразу кілька підвищень.

Фото: pixabay.com

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