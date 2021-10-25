Президент Володимир Зеленський запропонував Росії знижку на транспортування природного газу в Європу через територію України. У коментарі виданню Bloomberg News глава держави заявив, що таким чином він хоче збільшити обсяги постачання Росією природного газу в Європу через територію України. Знижка на 50% в цьому випадку буде поширюватися на ті обсяги газу, які перевищують 40 мільярдів кубометрів на день, про які було домовлено раніше. Чи зголоситься Кремль на пропозицію президента України? Чи не є надання знижки росіянам на транзит газу через українську територію зрадою національних інтересів? Або, навпаки, така пропозиція позбавить Росію можливості стверджувати, що Україна сама не зацікавлена у транзиті газу? Про це «ФАКТИ» поговорили з експертами.

«У росіян зовсім інші інтереси — позбавити Україну газового транзиту»

Колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта вважає, що пропозиція про знижку на транзит російського газу територією України — це спосіб показати Європі, що ми є добропорядними партнерами та не збираємося заробляти на кризі.

— Пропозиція про знижку на транзит газу для росіян? Не можу назвати це ні перемогою, ні зрадою національних інтересів, — сказав Павло Кухта в інтерв'ю «ФАКТАМ». — Це певна стратегія української сторони — показати готовність допомогти у розв`язанні питання енергетичної кризи в Європі, використовуючи нашу газотранспортну систему, яка має досить велику потужність. При цьому ми демонструємо, що не збираємося заробляти на кризі, а залишаємося з Європою добропорядними партнерами.

Я впевнений, що росіяни відмовляться від знижки. У них зовсім інші інтереси: запустити «Північний потік — 2» в обхід України й повністю позбавити нас газового транзиту та монополізувати газовий ринок в Європі. Вони будуть продовжувати шантажувати цілий континент, обіцяючи виправити тут ситуацію з постачанням газу в Європу, яку вони ж самі й створили. Те, що робить зараз Кремль, — це економічна війна.

Заради цієї мети кремлівські спікери будуть продовжувати розповідати всім про те, що українська ГТС абсолютно ненадійна, що вона просто не витримає запланованих обсягів газу.

— А в якому стані насправді перебуває наша газотранспортна система?

— З нашою ГТС усе гаразд. Вона в хорошому стані. Насправді більше проблем з точки зору ремонту — з російського боку. Це росіяни погано дивляться за своєю газотранспортною системою. Їхня частина ГТС знаходиться в не дуже доброму стані.

«Зеленський зараз, по суті, робить те ж саме, що робив Янукович»

Політтехнолог Тарас Березовець своєю чергою попереджає, що дії президента Зеленського цілком можуть потягнути на статтю кримінального кодексу.

— Зеленський зараз, по суті, робить те ж саме, що робив Янукович, інкримінуючи колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко: перевищує свої повноваження. Ні президент, ні РНБО не уповноважені приймати рішення за Кабінет міністрів.

Знижка 50% на транзит російського газу через територію України прямо суперечить національним інтересам нашої країни. Росія й так за контрактом зобов'язана доставити в Європу певну кількість газу. Без запуску «Північного потоку — 2» вони цих зобов'язань виконати не зможуть. Але «Північний потік — 2» поки що не пройшов сертифікацію в Європі. Є підстави вважати, що цю сертифікацію затягнуть щонайменше до кінця 2021 року. Отже, росіянам треба буде качати більше газу через територію України. Навіщо за таких умов йти назустріч Росії? Ціна газу вже становить понад 1000 доларів за кубометр. Ми, навпаки, на цьому маємо заробити більше, а не робити їм знижку.

Тому я вважаю, що дії президента Зеленського повинен буде кваліфікувати суд. Упевнений, що за будь-яких обставин будуть позови, якщо рішення про знижку ухвалять офіційно. Поки офіційно нічого не вирішено, є лише заява президента. А ось якщо це рішення буде прийнято офіційно, то такі дії тягнуть на ту саму тимошенківську статтю про «перевищення влади й завдавання збитків державному бюджету». До речі, саме цю статтю інкримінували й колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну. Правда, Володимир Володимирович був виправданий судом. У випадку ж зі знижками Зеленського, я впевнений, склад злочину буде нескладно довести.

— Як ви вважаєте, Росія погодиться на пропозицію Зеленського про знижку?

— У комплексі з іншими своїми вимогами, які російська сторона висувала як необхідні умови зустрічі Зеленського з Путіним, може й погодитися. Але там такі пункти, на які, сподіваюся, Україна не піде: це й відновлення подачі води у Крим, і зняття санкцій… Там 12 пунктів. Путіна не цікавить лише одна знижка на транспортування газу територією України. Його цікавлять поступки Зеленського за всіма 12 пунктами, які висуває Кремль як необхідні умови для зустрічі глав двох держав.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що з настанням холодів в деяких регіонах України можуть виникнути складнощі з газом. Схід і південь можуть залишитися без газопостачання, якщо через Україну припиниться транзит через запуск «Північного потоку — 2».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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