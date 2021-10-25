26.28 / 26.47 30.43 / 30.74
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Можуть попросити пред'явити в громадському місці: які документи повинні бути в українців під час карантину

17:15 25 жовтня 2021
карантин

В Україні суттєво розширено список документів, які потрібно мати при собі в громадських місцях, поки не буде оголошено про закінчення карантину (карантинний період, як відомо, продовжено до 31 грудня 2021 року). До постанови від 2020 року внесено правки, і крім усіляких посвідчень особи, перевіряючим дано право вимагати документи про вакцинацію.

Національна поліція, Нацгвардія, посадові особи, уповноважені місцевою владою, як і раніше мають право проводити перевірки документів у людних місцях. На відміну від минулого року, список конкретизовано. Рейди дозволені:

  • на вулицях і в парках;
  • в громадських будівлях і спорудах;
  • в закладах громадського харчування;
  • в розважальних закладах (нічних клубах);
  • в громадському транспорті.

Раніше поліція, нацгвардійці і інші перевіряючі могли вимагати пред'явити посвідчення особи, документи про громадянство або спеціальний статус (посвідку на проживання), довідку про звернення за захистом (для біженців). Тепер до цього списку додалися:

  • документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;
  • негативний результат тестування на COVID-19;
  • документ про одужання від коронавірусної хвороби.

Перевіряти дійсність COVID-сертифіката доручено з використанням мобільного додатка «Дія» або в інших інформаційних системах, якщо вони будуть затверджені Кабміном.

Як дотримуються перевірки сертифікатів про вакцинацію в транспорті і чи може людина кудись виїхати без документів, в статті «ФАКТІВ» «З водіями маршруток можна домовитися, з провідниками поїздів не вдасться: як сьогодні дістатися з пункту «А» в пункт «Б».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

332

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Підвищення пенсії з 1 грудня: вимоги до стажу посилили

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

Субсидія

Зміни в правилах призначення субсидій: хто точно не отримає допомогу від держави

Ендрю Беттлс і Еліна Світоліна

«Після 5 років та 11 титулів»: Світоліна оголосила про розставання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.