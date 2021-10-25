Можуть попросити пред'явити в громадському місці: які документи повинні бути в українців під час карантину

В Україні суттєво розширено список документів, які потрібно мати при собі в громадських місцях, поки не буде оголошено про закінчення карантину (карантинний період, як відомо, продовжено до 31 грудня 2021 року). До постанови від 2020 року внесено правки, і крім усіляких посвідчень особи, перевіряючим дано право вимагати документи про вакцинацію.

Національна поліція, Нацгвардія, посадові особи, уповноважені місцевою владою, як і раніше мають право проводити перевірки документів у людних місцях. На відміну від минулого року, список конкретизовано. Рейди дозволені:

на вулицях і в парках;

в громадських будівлях і спорудах;

в закладах громадського харчування;

в розважальних закладах (нічних клубах);

в громадському транспорті.

Раніше поліція, нацгвардійці і інші перевіряючі могли вимагати пред'явити посвідчення особи, документи про громадянство або спеціальний статус (посвідку на проживання), довідку про звернення за захистом (для біженців). Тепер до цього списку додалися:

документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;

негативний результат тестування на COVID-19;

документ про одужання від коронавірусної хвороби.

Перевіряти дійсність COVID-сертифіката доручено з використанням мобільного додатка «Дія» або в інших інформаційних системах, якщо вони будуть затверджені Кабміном.

Як дотримуються перевірки сертифікатів про вакцинацію в транспорті і чи може людина кудись виїхати без документів, в статті «ФАКТІВ» «З водіями маршруток можна домовитися, з провідниками поїздів не вдасться: як сьогодні дістатися з пункту «А» в пункт «Б».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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