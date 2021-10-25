Ранок зустрінете у Європі: між Києвом та Варшавою поновлюється залізничне сполучення

Невдовзі після того, як Україна і Польща відновили залізничне сполучення, почавши із запуску потягу Київ — Перемишль, відкривається й ще один напрямок — на Варшаву.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», поїзд № 67 / 68 Київ — Варшава почне курсувати з 4 листопада 2021 року.

Потяг відправлятиметься з Києва о 18:48, а до Варшави прибуватиме о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва о 11:00.

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У компанії відзначають, що у квитках вказано час з урахуванням проведення прикордонного і митного контролю. Квитки можна купити на сайті booking.uz.gov.ua і у касах вокзалів.

При цьому в «УЗ» нагадали, що з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей — для посадки у потяг пасажир повинен надати не тільки квиток і паспорт, а й «ковідні» документи: довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, сертифікат про повну вакцинацію, негативний результат ПЛР-тест (чинний 72 години) або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (чинний 72 години).

Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах.

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