Третя доза необхідна: стало відомо, кого в Україні будуть вакцинувати від COVID-19 ще один раз

В Україні, де розширюється список професій для обов'язкової вакцинації, щеплення від коронавируса третьої дозою рекомендуватимуть тільки деяким категоріям населення. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив на брифінгу.

«Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани, первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації», — сказав Кузін.

За словами Кузіна, МОЗ підготує відповідний документ вже в найближчі дні.

Він сказав, що питання про введення «бустерной» дози вакцини розглядалося, але рішення поки не прийнято.

Нагадаємо, що українці мають пройти повторну вакцинацію. А невакцинованих чиновників і вчителів відсторонять від роботи.

Фото: pixabay.com

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