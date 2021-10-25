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В Україні з 1 листопада запрацюють нові правила дорожнього руху: що зміниться

15:47 25 жовтня 2021
Київ

З листопада, після введення обов'язкової їзди з включеними фарами, в Україні почнуть діяти нові зміни в правилах дорожнього руху. Про це повідомляється в постанові Уряду.

Одна з істотних змін — обмеження швидкості за межами населених пунктів. Водії повинні будуть звертати увагу на ширину дорожньої розмітки.

Чимало нововведень передбачено й для велосипедистів — вводиться нове визначення велосипедної доріжки, а також поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду. Вказуються права та обов'язки велосипедистів.

Нові правила стосуються також дорожніх знаків, правил зупинки та стоянки. Вводяться діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедів.

Крім того, нові правила змінюють поняття державних доріг. Якщо раніше діяли три загальноприйнятих типа: міжнародні, національні та регіональні, то тепер вводиться четвертий — територіальної.

Нагадаємо, в кінці вересня у зросла кількість камер відеофіксації, котрі встановлюють на дорогах.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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