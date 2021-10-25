Вакцинація від коронавірусу: все, що потрібно знати про Pfizer

В українському Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підготовку дозвільних документів на вакцинацію від коронавірусу дітей віком 14+. Правда, лише однієї вакциною — Pfizer.

Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech була завезена в Україну ще навесні цього року. Препарат на платформі мРНК розробили німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Згідно з даними МОЗ, вакцина дозволена для екстреного використання для осіб старше 12 років Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Її застосовують у США, Великобританії, Канаді, ЄС — всього у майже 100 країнах світу.

Згідно з результатами британського дослідження, опублікованого у авторитетному науковому виданні «The New England Journal of Medicine» у серпні 2021 року, вакцина Comirnaty / Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», і 88% для штаму «Дельта».

У складі препарату є молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шіповидний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє у клітини організму людини і передає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися у разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцини мРНК не змінюють ДНК людини. Невдовзі після того, як клітини організму закінчать виконувати «інструкції», вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

Для повної вакцинації необхідно дві дози, інтервал — 21−28 днів.

У той же час президент Німецького товариства імунології Кристине Фальк відзначала, що більшість ізраїльтян щеплено вакциною BioNTech / Pfizer, інтервал становить 21 день між першим і другим щепленням. Однак, за її словами, практика показує, що ефект запам'ятовування у разі вакцини BioNTech / Pfizer після 42 днів краще, ніж після 21 дня: «Довший інтервал краще впливає на ефективність вакцини, тобто шість тижнів замість трьох у разі BioNTech / Pfizer, або 12 тижнів замість шести при AstraZeneca».

Щеплення препаратом може викликати больові відчуття в місці уколу, підвищення температури і головний біль. А педіатр Євген Комаровський відзначав, що у виняткових випадках цей препарат може викликати міокардит: «Вакцина Pfizer реально викликає міокардит з ймовірністю один на десять тисяч доз. Як правило, ці міокардити закінчуються двома добами госпіталізації. Вони проходять самі по собі. Але якщо ти захворієш на коронавірус, то ймовірність важкого міокардиту у тебе буде 5%».

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я дозволили змішувати антіковідні вакцини, якщо для повторної процедури препарат виявився недоступним або якщо перша доза спровокувала важку реакцію організму (наприклад, тромбоз). Введення вакцин рекомендують за такою схемою: AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria) — Comirnaty (Pfizer) / Moderna (через 12 тижнів) або Comirnaty / Moderna — Moderna / Comirnaty (через 28 днів).

Ексклюзивний матеріал «В Ізраїлі людей, яким за 60, почали прищеплювати третьою дозою Pfizer: лікар пояснив, як і навіщо це роблять» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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