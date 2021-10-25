Невакцинованих чиновників та вчителів почнуть усувати від роботи: дата та що буде з зарплатами

Співробітники підприємств, установ та організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу, можуть бути відсторонені від роботи, якщо не мають щеплень проти СOVID-19. Про це йдеться в постанові Кабміну від 20 жовтня 2021 № 1096, оприлюдненій на Урядовому порталі.

У документі говориться, що керівники державних органів та підприємств повинні не допускати до роботи працівників, які зобов'язані мати щеплення проти коронавірусу. Це не стосується тих людей, які мають абсолютні протипоказання до вакцин від СOVID-19, й надали медичний висновок.

Відстороняти від роботи будуть на підставі наказу під розпис. Знову приступити до роботи люди зможуть після того, як зроблять щеплення.

На час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців проводиться відповідно до норм закону.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою для працівників центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів, установ вищої, післявишівської, професійної передвищої, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціальної освіти.

Норма буде діяти з 8 листопада.

Нагадаємо, в Україні затвердили список професій, для яких щеплення проти коронавірусу обов'язкове. Надалі перелік буде постійно розширюватися.

Тим часом знайшлися люди, які запропонували ввести кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію. Петиція вже набрала необхідні 25 тисяч голосів й на неї відреагував президент Зеленський.

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