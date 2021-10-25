Гречка по 15 гривень, сало по 50 та яловичина по 20 гривень за кілограм: в «Слузі народу» розповіли про «реальні ціни» на продукти

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який не раз потрапляв у скандали, та часто не до речі відповідає на запитання журналістів, в кулуарах Верховної Ради видав чергову «сенсацію».

Як виявилося, Тищенко любить сало й купує його на одному з найдорожчих ринків Києва.

Нардеп сказав журналістці, що не помітив зростання цін на продукти в Україні.

Він стверджує, що на Бессарабському ринку купував гречку по 12 та 28 гривень за кілограм. Сало нібито там коштує від 50 до 200 гривень.

Тищенко заявив, що вважає за краще овочі. А також любить яловичину, яку він в останній раз купував від 50 до 70 гривень, а «можна було купити й за 20 гривень».

Відео з «одкровеннями» Тищенка опублікував у соцмережі журналіст Олег Панюта.

За даними Мінфіну, сьогодні середня ціна кілограма гречки 45 гривень, яловичина стартує від 140 гривень за м'ясо з кісткою до 350 й вище за м'якоть. Сало домашнє на ринках Києва не менше 130−160 гривень за кілограм.

Експерти прогнозують, що вартість соняшникової олії може піднятися найближчим часом з теперішніх 70 гривень до 100 гривень за літр.

У Всеукраїнській асоціації пекарів прогнозують подорожчання хлібобулочних виробів після збільшення ціни газу та електроенергії для промисловості.

Більш докладно про це в матеріалі «ФАКТІВ»: «На українців чекає різке подорожчання хліба та інших базових продуктів: в чому причина».

480

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter