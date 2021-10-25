У Мініціфрі готують «паспорт ув’язненого»: Федоров назвав перших «тестувальників»

В Україні, де Київ і західні регіони називають лідерами з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів, запустили фейкову копію програми з документами у стилі «Дії».

Про «умільців», які розробили додаток для Android, який завантажують не з Google Play, а за посиланням, повідомив віце-прем'єр — міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

За його словами, цей додаток запустили з метою створення підробок ковідних сертифікатів і фейкових паспортів для купівлі алкоголю неповнолітніми.

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«Звичайно ж, документи не валідіруются через QR. І для тих, хто купує подібні «сервіси», — будьте обережні, можна потрапити під статтю «підробка документів», — зазначив Федоров і додав: «Поставив завдання команді розробити новий електронний документ «паспорт ув'язненого», організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета -тестувальниками».

Нагадаємо, що нещодавно у аеропорті «Бориспіль» прикордонники виявили екс-нардепа та її сестру з підробленими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, називалися імена Надії і Віри Савченко. Втім, сама Надія Савченко заявила, що вони документи не купували, і що не знає, чому унікальний код документу не виявили у єдиній базі.

Фото з Pixabay.

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