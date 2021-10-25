Локдаун в Києві: підлітки не зможуть ходити у ТРЦ без дорослих

В Києві, який найближчим часом може опинитися у «червоній» карантинній зоні, затвердили перелік протиепідемічних обмежень, які будуть введені у столиці в разі переходу до «червоної зони».

Протокол постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій опублікований на сайті КМДА.

У столиці заборонять:

- перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування в разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

- перевезення пасажирів громадським транспортом — трамваями, тролейбусами, автобусами й маршрутними таксі — в кількості більшій, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

- роботу навчальних закладів комунальної форми власності крім тих, де всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

- відвідування ТРЦ неповнолітніми без супроводу дорослих, що мають негативний результат тестування або COVID-сертифікат;

- роботу закладів громадського харчування, крім доставки й замовлень на винос;

- діяльність хостелів;

- відвідування сторонніми особами установ соціального захисту;

- прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів;

- проведення закладами охорони здоров'я всіх форм власності планових заходів щодо госпіталізації, крім ряду невідкладних та термінових випадків.

Разом з тим, відвідування закладів громадського харчування, спортзалів, басейнів й фітнес-центров, установ соцзахисту дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та працівників закладу негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або COVID-сертифікату.

За таким же принципом можуть працювати і хостели, коли всі співробітники й клієнти будуть мати або негативний ПЛР-тест терміном дії 72 години, або COVID-сертифікат.

Проведення всіх масових заходів також дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників установ негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або COVID-сертифікату.

Для людей невакцинованих та тих, що не мають ПЛР-тесту, буде закритий доступ у ЦНАП, управління праці та соціального захисту населення, управління пенсійного фонду, відділи державної реєстрації актів цивільного стану, «Центр комунального сервісу» за винятком окремих випадків. Відвідування цих установ дозволять при наявності у відвідувачів та працівників закладу негативного ПЛР-тесту або COVID-сертифікату.

Контролювати додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи в Києві мають право райадміністрації, Департамент муніципальної безпеки, управління Держпродспоживслужби, Київський міський центр по контролю і профілактиці хвороб, Нацполіція та патрульна поліція.

Крім того, в КМДА повідомили, що освітній процес у загальноосвітніх школах з 1 листопада буде організований у дистанційному режимі.

Зараз Київ знаходиться у «помаранчевій зоні».

Раніше повідомлялося, як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини, якщо Київ закриють на локдаун.

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