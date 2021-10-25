30 тисяч хворих на COVID-19 за добу: в KSE прогнозують пікове навантаження на першу половину листопада

Якщо співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я (2016 — 2019 роки.) Павло Ковтонюк вважає, що в Україні ще не настав пік захворюваності на ковід, і що на «плато» країна вийде у середині листопада, то керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко впевнений, що «на піку» Україна опиниться у першій половині листопада.

«Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу — це абсолютно реалістичний сценарій для України», — заявив у ефірі «Україна 24» Юрій Ганіченко і додав: «З наступного тижня регіони вже повинні активніше виходити на „червоний“ рівень епідемічної небезпеки. Це дасть додаткове стримування і відповідно злам кривої захворюваності. На пік ми вийдемо у першій половині листопада».

Він також зазначив, що країна може вийти на показник у 7 тисяч госпіталізацій щодня, тоді як зараз ця цифра наближається до 5 тисяч. «Якщо говорити про медичні ресурси, чи вистачить нинішніх ліжок з киснем, реанімаційних ліжок, то з таким навантаженням, 7 тисяч госпіталізованих на добу, з додатковим виділенням ліжок хоча б до рівня, який був під час весняної хвилі, медична система в Україні повинна витримати», — зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, що напередодні вихідних, що минули, було зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, у лікарні потрапили 5 362 українця.

Фото з Pixabay.

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