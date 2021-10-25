Тотальний локдаун в Україні: у РНБО повідомили про плани щодо обмежень

В Україні, де на ранок понеділка, 25 жовтня, у «червоні» карантинні зони потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська області, а також Сумська, повний локдаун вводити поки не планують.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, обмеження вводитимуть територіально.

«Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження», — зазначив він і додав, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я має бути зведена в абсолют.

«І це стосується не тільки COVID, ми можемо наводити масу прикладів», — додав він.

«Кольорова» карантинна картина в країні наразі виглядає так.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що у Житомирі відклали до 26 жовтня введення жорстких вимог до бізнесу, надавши працівникам додаткові три дні на вакцинацію.

А столичний голова Віталій Кличко попереджав, що Київ опинився на порозі «червоної» зони, і називав обмеження, які можуть ввести у місті на час посилення карантину.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, карантинні обмеження в Україні зніматимуть, коли вакцинованих буде не менше 70%.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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