День Андрона Звіздаря: чому важливо дивитися в небо та що категорично заборонено робити 25 жовтня

У церковному календарі жовтня 25 число — день пам'яті святих Прова, Тараха та Андроніка.

За народним календарем — день Андрона Звіздаря. Люди спостерігали за зірками з полудня до півночі й ворожили по ним про погоду та врожаї.

Якщо небо було зоряним — вродить горох. Яскраві зорі віщували лютий мороз, тьмяні — відлигу, а миготливі — зміну погоди. Від зірки, що падає, чекали вітрів та сухого року.

У цей день не можна було голосно сміятися. Вважалося, що веселощі можуть спричинити біди.

Сваритися й ображати близьких теж не варто, інакше впаде нещастя.



Не можна гадати на картах й купувати церковні свічки, прати, білити, вибивати матраци.

Сьогодні також не можна розв'язувати серйозні проблеми, що стосуються кар'єри.

25 жовтня День Ангела у Домініка, Івана, Кузьми, Макара, Мартіна та Тараса.

У цей день відзначають Міжнародний день боротьби жінок за мир, День маркетолога, Всесвітній день макаронів, День народження Національної спілки художників України, Міжнародний день шкільних бібліотек, Європейський день цивільного права, Європейський день юристів, Всесвітній день опери.

360

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter