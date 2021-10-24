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«Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію»: Зеленський відреагував на петицію

22:55 24 жовтня 2021
щеплення

В Україні, де мають намір затвердити список професій, для яких щеплення проти коронавірусу буде обов'язковою, запропонували ввести кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію.

Петиція «Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію» набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Президент Зеленський вже відреагував на звернення й доручив опрацювати пропозиції, викладені в петиції.

«Я звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням організувати обробку викладених в петиції пропозицій та інформувати про результати. З огляду на те, що Міністерство охорони здоров'я України відповідно до затвердженого в установленому порядку Положення є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, і його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, я також звернувся з аналогічним листом до прем'єр-міністра України», — йдеться у відповіді Зеленського.

Нагадаємо, в Україні різко зростає кількість хворих на коронавірус. Майже всі пацієнти, які потрапляють у стаціонари з цією інфекцією, не мають щеплень проти COVID-19.

Щоб Україні перемогти коронавірус, вакцинації мало. Потрібна ще кримінальна відповідальність для лікарів, що поширюють фейки прo COVID-19. Таку думку висловив ізраїльський лікар Борис Бриль.

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