В Україну прибула військова допомога від США на 60 мільйонів доларів: деталі

В Україну протягом минулого тижня прибуло дві партії допомоги від уряду США для потреб Збройних Сил України.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ця допомога містить в собі боєприпаси, протитанкове й високоточне озброєння, медичне майно та тому подібне.

«Зокрема, прибули боєприпаси, протитанкове й високоточне озброєння, медичне майно тощо. Всього в цьому місяці надійшло три таких партії військової допомоги, а їхня вартість склала майже 60 млн доларів. Вдячні нашим американським партнерам. Це — разом з візитом глави Пентагону Ллойда Остіна в Україну — є свідченням міцної й послідовної підтримки з боку США у протидії російській агресії», — написав прем'єр.

Нагадаємо, що під час візиту президента Зеленського в США у вересні цього року глава Пентагону Ллойлд Остін та міністр оборони України Андрій Таран підписали Рамкову угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства між оборонними відомствами двох держав.

фото https://twitter.com/DefenceU/

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter