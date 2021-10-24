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У Запорізькій області посилюють карантин: названі нові правила перевезення пасажирів з 25 жовтня

18:51 24 жовтня 2021
люди

У Запорізькій області з понеділка, 25 жовтня, посилюють карантинні обмеження, які стосуються внутрішньообласних перевезень. В Україні нові правила проїзду з 21 жовтня діють в транспорті міжміського та міжобласного сполучення.

За рішенням Запорізької обласної комісії з питань ТЕБ та НС, передає «Індустріалка», з 25 жовтня автобусами та потягами зможуть користуватися пасажири, пред'явивши один з документів:

- негативний ПЛР-тест;
- негативний експрес-тест на антиген;
- сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу;
- довідку про одужання від коронавірусу.

Крім цього, в області хочуть перерозподілити транспорт з менш завантажених маршрутів на більш завантажені. А також обмежити перевезення пасажирів пільгової категорії в години пікового навантаження.

За оперативною інформацією Запорізького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, на ранок 24 жовтня в Запорізькій області за минулу добу зареєстровано 1061 новий випадок захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, за новими правилами МОЗ, у «червоній» зоні зможуть працювати тільки ті школи, в яких 100% педагогів вакциновані проти коронавірусу.

Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть працювати за умови 100% вакцинації працівників закладу та 100% вакцинації відвідувачів.
Перевіряти наявність COVID-сертифікатів повинні самі представники бізнесу.

Контролювати дотримання обмежень будуть співробітники поліції. Поліціянти з допомогою спеціальної програми будуть перевіряти у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.

Разом з тим АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, продовольчі магазини, банки та поштові відділення працюватимуть у штатному режимі. Потрібні лише маски у співробітників та відвідувачів, а також дотримання дистанції.

фото https://www.inform.zp.ua/

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