26.22 / 26.42 30.37 / 30.71
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Педагогам хочуть збільшити суму надбавки за престижність: граничний розмір і кого стосується

11:59 24 жовтня 2021
Учитель в масці

У 2022 році можуть переглянути умови встановлення педагогічним працівникам закладів та установ освіти надбавки за престижність педагогічної праці. Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, наразі розроблено відповідний проект змін до постанови Кабінету Міністрів від 23 березня 2011 року № 373.

Відзначається, що в загальному порядку надбавку встановлюватимуть в граничному розмірі до 30% посадового окладу (ставки зарплати), але не менше 5%, педагогічним працівникам закладів з дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, інших зустанов і закладів незалежно від їх підпорядкування.

Зокрема, 25%-ву надбавку за престижність отримають керівники, їх заступники, вчителі закладів загальної середньої освіти, в яких реалізується інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на базі закладів загальної середньої освіти на 2021−2027 роки, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів.

20%-ву надбавку за престижність в розмірі не менше 20% посадового окладу (ставки зарплати) планують встановити для керівників, їх заступників, педагогів закладів загальної середньої освіти, в яких реалізуються Державний стандарт початкової освіти, та/або Державний стандарт базової середньої освіти, а також вчителям української мови і літератури закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин.

Нагадаємо, що наразі в Міністерстві економіки розробили програму з підвищення зарплат вчителям і медикам до 15 тисяч гривень, яке планується здійснити до 2024 року.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

Пенсіонери

Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Олександр Усик

А король-то несправжній: Усик засумнівався в заслугах Ф'юрі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.