Сумна статистика коронавірусу: 386 українців померли, 1533 дитини та 237 лікарів захворіли за добу

За минулу добу, 23 жовтня, в Україні виявили 20791 нових випадків інфікування COVID-19 (добою раніше нових хворих було понад 23 тисяч). Про це Міністерство охорони здоров'я повідомило в Telegram .

Серед хворих виявилося 1533 дітей і 237 медпрацівників.

Госпіталізувати довелося 5924 людей, а 386 хворий — помер.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування 23 жовтня було зареєстровано у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях. У Києві захворювання діагностували у 998 осіб.

Нагадаємо, медики вважають, що в Україні ще не настав пік захворюваності, а на «плато» країна вийде в середині листопада.

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