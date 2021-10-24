Філіппова тяганина: що потрібно зробити на удачу і що категорично не можна робити 24 жовтня

Православні 24 жовтня вшановують пам'ять святого Філіпа (Пилипа) (народна назва дня — «Пилипів день», «Філіпова (Пилипова) тяганина»). Остання назва дня пов'язана з погодою — наставав час бруду, сльоти та бездоріжжя, а дні починали тягнутися.

Святий Філіп народився в Кесарії, де проповідував віру Господню. Був одружений і мав 4 дочок. Після явища Святого Духа 12 апостолам його визначили дияконом в єрусалимському церква, якою керував святий мученик архідиякон Стефан. Під час гонінь на християн Стефан був забитий каменями, а Філіпу вдалося сховатися. Він вирішив податися в Самарію, де продовжив проповіді, зцілюючи немічних, хворих і проганяючи злих духів. Також Апостол навернув у віру багатьох язичників.

У цей день прийнято гадати про кількість грошей в майбутньому, звертаючи увагу на перші сніг і лід. Так, якщо сніг випав на трохи мокрий грунт і не розтанув, навесні можна чекати хорошого прибутку, а якщо річки вже покрив міцний лід і вдалося по ньому пройти, — до хорошого бариші.

Є і ще одна прикмета дня — якщо у близької людини очікується відповідальний день, перед виходом з дому її потрібно потримати спочатку за ліву, а потім за праву руку. Так близького не залишить удача.

Інші погодні прикмети

Місяць сховалася за блідим серпанком, а засохле листя опало — до снігопаду.

Сніг іде, не перестаючи, — до морозної зими.

Дме північний вітер — до похолодання.

Курка раніше звичайного залізла на сідало — бути морозу (чим вище курка залізла, тим сильнішими будуть холоди).

Якщо домашня птиця кладе голову під крило — до холоду.

На Пилипів день виглянув ясний місяць — бути морозу.

Миші і кроти більше звичайного запасають корми — зима буде злий.

Заборони дня

Не можна йти на поводу у своїх бажань, переїдати.

Не можна допускати, щоб вдома було брудно.

Не можна лінуватися, щоб не відлякати удачу.

Не варто грати з вогнем.

Не можна лихословити і негативно мислити.

Не можна позичати.

Не можна грати весілля.

У світі сьогодні відзначаються Міжнародний день тещі, День Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, День гарбуза, Міжнародний день кліматичних дій і Всесвітній день інформації про розвиток.

Нагадаємо, в листопаді у православних буде дев'ять важливих дат і початок Різдвяного посту.

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