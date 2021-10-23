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Україна

Буде швидке зростання: в МОЗ спрогнозували, коли Україна вийде на плато захворюваності COVID-19

22:19 23 жовтня 2021
Павло Ковтонюк

В Україні, де COVID-19 щодоби діагностують у більш ніж 23 тисяч громадян, ще не настав пік захворюваності, а на «плато» країна вийде в середині листопада. Таку думку висловив в ефірі «Українського радіо» співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я в 2016—2019 роках Павло Ковтонюк.

«Я думаю, що плато буде в середині листопада, а зараз буде швидке зростання, і все більше областей будуть потрапляти в „червоні“ зони», — сказав Ковтонюк.

На його думку, єдиним способом зупинити чергову хвилю COVID-19 є прискорена вакцинація, хоча подумати про захист від інфекції можна було б і раніше.

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Крім того, він закликав керівників українських регіонів не боятися оголошувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

«Я раджу представникам місцевої влади раніше вводити обмеження» червоної «зони, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події», — пояснив медик.

Нагадаємо, «ФАКТИ» з перших вуст дізналися, що насправді зараз твориться з захворюваністю коронавірусом в регіонах, поговоривши з місцевими лікарями та волонтерами.

Фото МОЗ

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