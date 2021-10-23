Не потрібно чекати шістдесяти: хто з чоловіків може вийти на пенсію в 55 років

З 1 квітня 2021 року пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. І тепер для виходу на заслужений відпочинок потрібно досягти віку 60 років, а також мати за плечима не менше 28 років стажу.

Тим же, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу, нагадує сайт ТСН.

Це передбачено пунктом 3 статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Так, в 50 років пенсію оформити можуть:

жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;

жінки, які мають дітей є інвалідами дитинства;

жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах (професії стосуються гірських робіт, видобутку, рудної та хімічної промисловості і металургії).

Пенсія в 45 років доступна:

працівницям, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах;

працівницям, які були зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;

працівницям, зайнятим повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.

У зазначених випадках дострокова пенсія нараховується довічно; перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено; жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.

Ще один особливий випадок — вихід на пенсію в 55 років чоловіків. Такий спосіб виходу на заслужений відпочинок доступний тим представникам сильної статі, хто займався вихованням п'ятьох або більше дітей, або дитини з інвалідністю.

Така дострокова пенсія нараховується довічно, її перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено. Але вимогою для виходу на дострокову пенсію є наявність страхового стажу не менше 20 років.

Нагадаємо, у 2022 році закінчується перехідний період до 60-річного пенсійного віку для жінок. І якщо протягом 10 років дами, відправляючись на заслужений відпочинок, отримували 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, і в 2021 році компенсація досягла максимальних 25%, у 2022 році такого збільшення вже не буде.

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