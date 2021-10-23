«Не чіпайте журналістів!» Дмитро Гордон емоційно виступив на захист свободи слова

Засновник інтернет-видання «Гордон» Дмитро Гордон 22 жовтня в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розкритикував ставлення діючої української влади до журналістів.

Він зазначив, що сьогодні в Україні поки ще є свобода слова, але вона знаходиться під загрозою. Влада ініціює законопроекти, які обмежують можливості журналістів вільно працювати, не готові до резонансних розслідувань і не вміють на них адекватно реагувати.

У своєму виступі журналіст навів розповідь колишнього посла Росії в Україні Віктора Черномирдіна, який, за його словами, свого часу запропонував екс-президенту Борису Єльцину закрити нелояльну до влади програму «Кукли» під керівництвом Віктора Шендеровича. У відповідь Єльцин в різкому тоні заборонив йому чіпати коли-небудь журналістів і свободу слова.

Саме завдяки такій позиції Єльцина і його оточення, впевнений Дмитро Гордон, росіяни не могли в ті роки вдертися в Україну — адже влада боялася четвертої влади та реакції журналістів на свої дії.

У той же час в Україні сьогодні, вважає журналіст, йде методична, планомірна і системна боротьба зі свободою слова.

І якщо в 2019 році «Квартал 95» і Володимир Зеленський як лідер «Кварталу 95» могли виходити до глядача і були почуті, то зараз така ситуація навряд чи повторилася б.

«У мене є думка і навіть переконаність, що, якби» Квартал 95 «сьогодні говорив про чинну владу то, що він говорив раніше, його б уже заборонили», — вважає Гордон.

Журналіст переконаний, що влада планомірно наступає на свободу слова. Спочатку був проект закону міністра культури, молоді та спорту України в 2019—2020 роках Володимира Бородянського проти преси — про дезінформацію. Згідно з проектом цього закону журналістів можна було взагалі садити в тюрму. Але проти нього піднялися журналісти, піднялася громадськість — і закон не пройшов.

Після цього був запущений другий проект закону — про медіа, згідно з яким за день або за два можна закривати сайти, можна закривати YouTube-канали.

«Вам що, кортить і треба боротися з журналістами? А законопроект, який прийнятий, про олігархів! Ви що, думаєте, вони хочуть боротися з олігархами? Ні, вони хочуть боротися із засобами масової інформації, які належать олігархам. Для боротьби з олігархами, насправді, у вас є всі важелі — купа організацій, Антимонопольний комітет, Конституція і закони», — обурюється журналіст.

Дмитро Гордон впевнений, що для того, щоб боротися з олігархами, представникам влади просто потрібно закрити двері своїх кабінетів, щоб туди не ходили олігархи, не спілкуватися з ними і зашити свої кишені, щоб олігархи їм не тицяли туди гроші на підкуп в тому числі депутатів.

В країні розкрадалися від 37 до 40 млрд доларів на рік, і якщо не буде преси, і настане тиша, то красти будуть по-чорному.

Дмитро Гордон попередив, що чиновникам і депутатам треба бути готовими до того, що, якщо вони пішли у владу, за ними стежитимуть журналісти під збільшувальними стеклами. І якщо хтось до цього не готовий, то йому краще не йти у владу і зайнятися чимось іншим.

На завершення своєї промови Дмитро Гордон звернувся до тих, хто знаходиться у владних кабінетах: «Не чіпайте журналістів і руки геть від свободи слова! У мене є товариш, він говорить: „Двічі не повторюю, двічі не повторюю“. Я повторю спеціально вдруге: не чіпайте журналістів, руки геть від свободи слова!».

Нагадаємо, раніше Савік Шустер сам став гостем Дмитра Гордона, давши рецепт подолання масштабної корупції в Україні.

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