ДП «Антонов»: тримати висоту

Існує безліч проблем, які доводиться вирішувати для збереження і подальшого розвитку не тільки ДП «Антонов», а й українського авіапрому в цілому. Днями відбулася традиційна зустріч генерального директора підприємства Сергія Бичкова з колективом. Таким заходам керівник приділяє значну увагу, адже це один з дієвих способів прямого діалогу.

Під час зустрічі першочерговими задачами сьогодення Бичков назвав виробництво трьох транспортних літаків АН-178 на замовлення міністерства оборони України та проведення сертифікаційних випробувань літака. Керівник ДП «Антонов» наголосив, що цей важливий контракт був укладений за сприяння чинного президента України.

«Це замовлення надало імпульс розвитку не тільки ДП» Антонов". Виконуючи його, ми залучаємо до співпраці все більше вітчизняних компаній, задіяних у виготовленні комплектуючих, які раніше ми отримували від російських постачальників. Крім того, наші партнери готові до розширення частини своєї участі в програмі, а отже і вони матимуть роботу", — зазначив він.

Сергій Бичков

За його словами, спільними зусиллями вдається плідно і активно працювати, але ще залишається ряд питань, пов'язаних з імпортозаміщенням.

«Їх вирішення вимагає певного часу, але я з вами вже 52 роки і впевнений — якщо ми взялися відновити серійне виробництво, то ми це зробимо», — сказав Бичков.

Також під час зустрічі було відзначено значення робіт із забезпечення безперебійної експлуатації повітряного флоту ДП «Антонов».

«Завдяки напруженій роботі колективу авіатранспортного підрозділу під керівництвом Харченко, вдається отримувати високі результати з виконання авіаперевезень, підтримувати на гідному рівні фінансування підприємства», — підкреслив Бичков і додав, що виконання цих та інших завдань неможливо без злагодженої роботи всього колективу.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу збереженню існуючої команди фахівців, а також її поповненню. Тому робиться все для розвитку соціальної сфери. До послуг антоновців — чотири бази відпочинку, два дитячих оздоровчих комплексу. На території підприємства працює медсанчастина з необхідним обладнанням і спеціалістами по усіх напрямках.

«У цьому році понад 2000 співробітників отримали матеріальну допомогу, на що було витрачено понад 11 млн грн. Це і протезування, і хіміотерапія, інші життєво необхідні операції», — перерахував Бичков і додав, що тільки за останні два місяці поліпшено житлові умови десяти сім'ям, в тому числі за рахунок житлового комплексу в Гостомелі.

За його словами, щоб розширити можливості щодо вирішення житлового питання, зараз опрацьовується можливість закупівлі в лізинг двохсот квартир у Бучанської громади.

«Таким чином ми хочемо зберегти науково-виробничий кадровий потенціал і залучити молодь. Наразі „Антонов“ потребує спеціалістів робітничих спеціальностей, яких ми готові навчати. Однак така підготовка вимагає, як мінімум, п'яти років. А зберегти кадри можна за допомогою соціальних гарантій і гідної оплати праці. Так, висококваліфіковані працівники зараз отримують 30−35 тис грн. Незабаром ми плануємо чергове підвищення тарифів і окладів. Тим більше, що нас чекає велика робота — виготовлення літаків АН-178, перспективні замовлення на будівництво літаків на базі АН-32П, АН-38, створення нового літака з урахуванням досвіду АН-70», — сказав керівник.

На зборах

Після закінчення промови генерального директора відбулося спілкування з представниками концерну «Укроборонпром», під час якого обговорювалися питання майбутньої корпоратизації, формування і функцій Наглядової ради, недопущення примусового відчуження майна та об'єктів соціальної сфери підприємства.

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