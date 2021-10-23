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На Донбасі двоє українських бійців отримали осколкові поранення в результаті обстрілу окупантів

17:42 23 жовтня 2021
На Донбасі двоє українських бійців отримали осколкові поранення в результаті обстрілу окупантів

На Донбасі, де в кінці вересня загинув 39-річний уродженець Дніпропетровщини Олексій Стрижак, в суботу, 23 жовтня, двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Як повідомила в соцмережі Оперативно-тактична група «Схід», озброєні формування РФ порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників з гранатометів.

Після надання першої медичної допомоги постраждалих військових було транспортовано в госпіталь. Їх стан медики вважають задовільним.

Нагадаємо, 22 жовтня на Донбасі був поранений один військовослужбовець Об'єднаних сил, а ще один отримав бойову травму.

Фото mil.in.ua/

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