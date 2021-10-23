Без стажу не буде надбавок до пенсії: що отримають пенсіонери наступного року

В Україні 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалив Постанову № 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році і в подальшому», яка передбачає підвищення пенсій, пише «На пенсії».

Так, даний документ містить три основні пункти, два з яких спрямовані на поліпшення якості життя літніх людей. Про це розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін.

Так, з 1 жовтня 2022 року особам віком від 70 до 75 років встановлюється надбавка до пенсії в розмірі 300 гривень. При цьому передбачено обмеження для тих, чиї пенсії будуть перевищувати 10340,35 грн (середня зарплата в Україні за 2020 рік).

Крім того, для отримання зазначених надбавок у пенсіонерів у віці старше 70 років має бути не менше 30 років стажу у жінок і 35 років у чоловіків. В цьому випадку їхня пенсія з 1 жовтня 2022 року становитиме не менш 3 тисячі гривень.

Якщо стаж становить менше 30 років у жінок і менше 35 років у чоловіків, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному наявному стажу виходячи із зазначеного вище розміру (3000 гривень). Якщо, наприклад, у жінки старше 70 років 29 років стажу, то для неї пенсія буде не менше 2900 гривень, якщо 28 років, то пенсія буде не менше 2800 гривень і т.д.

При цьому загальний розмір пенсії в осіб у віці від 70 до 80 років при стажі 20 років у жінок і 25 років у чоловіків з 1 жовтня наступного року не повинен бути нижче 2500 гривень, а в осіб з таким же стажем, яким виповнилося 80 років і більше, — не нижче 2600 гривень.

З 1 грудня 2022 року у осіб молодше 70 років, при стажі від 35 років у чоловіків і від 30 років у жінок, загальний розмір пенсії не повинен бути нижче 2500 гривень. Але доплата до 2500 гривень буде проводиться тільки непрацюючим пенсіонерам. Якщо стаж у осіб молодше 70 років становить менше 35 років у чоловіків і менше 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному наявному стажу виходячи із зазначеного вище розміру (2500 гривень).

Надалі щорічно 1 березня дана надбавка буде окремо індексуватися, починаючи з 2023 року. Така ж щорічна індексація не тільки пенсій, але і окремо вікових надбавок, передбачена вже з наступного року для осіб старше 75 і старше 80 років, яким уже встановлено надбавки у розмірі 400 і 500 гривень відповідно.

Як писали «ФАКТИ», з 1 грудня 2021 року в Україні повинні збільшитися пенсійні виплати в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень — до 1934 грн. Максимальна виплата відповідно побільшає на 800 гривень і може доходити до 19340 грн.

Також нагадаємо, що в 2022 році закінчується перехідний період до нового пенсійного віку для жінок (60 років). Щорічно протягом 10 років дами, відправляючись на заслужений відпочинок, отримували 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію. В 2021 році компенсація досягла максимальних 25%. У 2022 році такої прибавки вже не буде.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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