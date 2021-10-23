Перехід на зимовий час в неділю: куди «крутити стрілки» і в чому небезпека для організму

У 2021 році Україна все ще не відмовиться від практики переходу на «зимовий» час. Перевести годинник потрібно буде в ніч на 31 жовтня. О 4 годині ранку неділі стрілки переводяться на годину назад.

«Укрзалізниця», автоперевізники та авіакомпанії враховують при складанні графіка щорічний перехід на «зимовий» час, а тому в квитках вказано відправлення і прибуття з урахуванням переведення стрілок годинника.

Питання про те, щоб відмовитися від метань між «зимовим» і «літнім» часом, активно обговорювалося в Раді рік тому — якраз перед черговим переведенням годинників. Активним прихильником ідеї відмовитися від «зимового» і «літнього» часу був на той час віце-спікер, а зараз спікер Ради Руслан Стефанчук. Рік по тому політик уже не поспішає. Тему з переведенням стрілок планується підняти в Раді вже після того, як Україна перейде на «зимовий» і природній для себе час UTC+2.

Відстоюючи єдиний київський час без перемикань між «зимовим» і «літнім», політики запаслися аргументами як медичними, так і економіко-соціальними. Автори законопроекту назвали близько десятка «мінусів» постійних часових стрибків:

порушення встановлених біоритмів людини;

погіршення психологічного стану в першу добу після переходу;

погіршення самопочуття;

зниження працездатності;

загострення хронічних захворювань;

збільшення в популяції осіб, які страждають серцево-судинними захворюваннями та хворобами імунної системи.

Серед немедичних «мінусів» називалося непідтвердження даних про будь-яку економію електроенергії в результаті «ігор із часом». Також йшлося про необхідність для України приєднатися до більшості (140 країн), яка не використовує сезонний час. Для порівняння, група, де продовжують переводити годинник, налічує менше 60 держав.

Також прозвучав і такий несподіваний аргумент, як «київський час для Донбасу» — мовляв, різниця в часі між Москвою і Києвом «сприятиме деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій».

Лікарі радять, щоб переведення стрілок мінімально відбилося на здоров'ї, спробувати ті ж методи, що використовуються мандрівниками при переміщенні між часовими поясами. Час готовності організму до сну залежить від освітленості в кімнаті, тому щоб раніше лягти, важливо не збивати біологічні ритми читанням з телефону або переглядом телевізора допізна. Також для кращого засинання і пробудження медики рекомендують:

Останній прийом їжі змістити на годину, щоб до звичного часу засинання залишалося 2−3 години.

Якщо є труднощі з пробудженням вранці, краще з ночі залишити відкритими штори, щоб в кімнату проникало природне сонячне світло.

Перебудувати графік так, щоб на наступний день після переведення стрілок годинника не була потрібна підвищена концентрація. Пристосуватися до нових ритмів допоможе рутинна робота.

Нагадаємо, в кінці жовтня — на початку листопада на самопочутті можуть позначитися не тільки переведення стрілок годинника, але і магнітні бурі, а також зміна погоди і аномальне для осені тепло.

Фото pixabay.com

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