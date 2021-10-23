Потрібна кримінальна відповідальність для лікарів: ізраїльський медик дав пораду Україні

Для України, щоб перемогти коронавірус, вакцинації мало. Потрібна ще кримінальна відповідальність для лікарів, що поширюють фейки o COVID-19. Таку думку озвучив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» лікар медцентру «Рамат Авів» (Ізраїль) Борис Бриль.

Лікар вважає, що багато міфів про коронавіруси в Україні — на совісті медичних працівників.

«Для України така рекомендація: вводити кримінальну відповідальність для лікарів, які розповідають те, що не відповідає дослідженням», — радить доктор. На його думку, свої особисті думки лікар повинен озвучувати вдома на кухні, а в суспільство нести тільки науково перевірену інформацію. «Мої думки повинні бути у мене на кухні і далі нікуди не виходити», — заявив він.

Оцінюючи ситуацію в Україні, Бриль бачить передумови для подальшого зростання захворюваності: «З приводу зростання — у вас буде рости ще дві-три тижні мінімум. Якщо подивіться і оцініть геометричну прогресію, то помітив зростання приблизно на 4 тижні».

За словами доктора, з Ізраїлю з його 65 відсотками двічі вакцинованих дуже складно спокійно ставитися до 15% вакцинованих в Україні.

«Якби у нас так було, це була б катастрофа. І я б не говорив — я б на кладовищі працював, просто нікому було б ховати людей… Україні потрібно зараз вакцинувати не просто на вокзалах — потрібно вакцинувати в кожному кіоску», — радить Бриль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оголосив, що тільки при досягненні позначки в 70% вакцинованих можна буде знімати карантинні обмеження. А РНБО вважає, що довести показник вакцинації потрібно до 350 тис. осіб на добу.

Фото moz. ukr / facebook

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