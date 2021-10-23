Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

З 1 грудня 2021 року в Україні повинні збільшитися пенсійні виплати в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень — до 1934 грн. Максимальна виплата відповідно побільшає на 800 гривень і може доходити до 19340 грн. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Крім того, з 1 грудня в результаті збільшення мінімальної заробітної плати до 6500 грн прив'язана до неї мінімальна пенсія для осіб зі стажем збільшиться до 2600 грн. Ця категорія пенсій виплачується тим, хто старше 65 років і заробив повний страховий стаж (30 років для жінок, 35 років для чоловіків).

На сьогодні, за даними міністерства, середня пенсія в Україні становить 3867 грн. Понад два мільйони пенсіонерів після періодичних надбавок і доплат стали отримувати більше 2000 грн. З липня 2022 року планується, що всі пенсії будуть вище 2 тис. гривень (в бюджеті закладена мінімальна пенсія 2027 грн з 1.07.2022).

Нагадаємо, в графіку на 2022 рік заплановано кілька переглядів мінімальної пенсії, пенсій за віком, виплат певним категоріям пенсіонерів.

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