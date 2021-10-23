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Пандемія не вщухає: знову понад 23 тисяч українців захворіли на коронавірус за добу

9:44 23 жовтня 2021
Коронавірус в Україні

В Україні триває стрімке поширення COVID-19. За добу 22 жовтня було зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Про це йдеться у повідомленні МОЗ України у Telegram.

Серед нових хворих 1 777 дітей та 438 медпрацівників.

Одужали за минулу добу 8 330 осіб. 483 людини померли. 5 362 особи було ушпиталено.

Також за минулу добу було вакциновано проти коронавірусу 289 468 людей. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані — 86 203 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини. Повністю імунізованими зараз є 6 915 377 українців.

Як писали «ФАКТИ», вчора в Харкові через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу вирішили посилити карантин. Після того, як в місті і в Харківському районі за добу захворіли ще 1059 осіб, було вирішено відкрити нові центри вакцинації на ринках і на вокзалі, а роботу транспорту — обмежити.

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