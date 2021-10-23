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На Донбасі постраждали двоє українських військових, бойовики 13 раз порушили режим тиші

9:07 23 жовтня 2021
військовий

За добу в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі не стало спокійніше. Окупанти, як і раніше, порушують режим тиші. При обстрілі один український військовий був поранений, другий — отримав бойову травму. Про це повідомив прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська 13 раз порушили режим припинення вогню. Обстрілювалися позиції української армії біля Золотого-4, в районі Катеринівки, Зайцевого, Лебединського, Новоселівки Другої, Новолуганського і Новозванівки.

Біля Луганського ворожі формування застосували міномети калібру 82 мм. У напрямку Красногоровки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 100 мм.

Нагадаємо, ворожі обстріли на Донбасі не припиняються, а РНБО на засіданні затвердила План оборони України .

Фото архів MinistryofDefence.UA/facebook

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